У центрі Києва група пасажирів побила таксиста Uber через прохання надіти маски.
Про це повідомляє PavlovskyNEWS.
26-річний таксист Роман розповів, що троє пасажирів на нього напали рано вранці на Майдані навпроти пам'ятника "Глобус".
Коли водій попросив пасажирів надіти маски, один з них почав його душити. Таксист зумів вирватися з машини, але зловмисники наздогнали його, повалили на землю, а після били ногами і ніхто з проїжджаючих повз водіїв не зупинився допомогти потерпілому.
Крім того, пасажири погрожували Роману розправою, якщо він не відвезе їх до Броварів в Київській області безкоштовно, що водієві і довелося зробити.
Читайте такожУ Києві таксист викинув з авто пасажира (відео)Після цього Роман звернувся за медичною допомогою: лікарі діагностували у нього струс мозку і перелом верхньої щелепи. Не виключено, що йому знадобиться операція на обличчі.
Потерпілий вже звернувся до поліції - правоохоронці пообіцяли приїхати до нього 29 жовтня в лікарню. В Uber відмовляються надавати інформацію про пасажирів без офіційного запиту правоохоронців.
Як вже повідомляв УНІАН, у Києві троє зловмисників жорстоко побили іншого таксиста, звинувативши його в зґвалтуванні знайомої.