26-річний Роман намагався втекти, але його наздогнали прямо на Майдані - ніхто на допомогу йому не прийшов.

У центрі Києва група пасажирів побила таксиста Uber через прохання надіти маски.

Про це повідомляє PavlovskyNEWS.

26-річний таксист Роман розповів, що троє пасажирів на нього напали рано вранці на Майдані навпроти пам'ятника "Глобус".

Коли водій попросив пасажирів надіти маски, один з них почав його душити. Таксист зумів вирватися з машини, але зловмисники наздогнали його, повалили на землю, а після били ногами і ніхто з проїжджаючих повз водіїв не зупинився допомогти потерпілому.

Крім того, пасажири погрожували Роману розправою, якщо він не відвезе їх до Броварів в Київській області безкоштовно, що водієві і довелося зробити.

Читайте такожУ Києві таксист викинув з авто пасажира (відео)Після цього Роман звернувся за медичною допомогою: лікарі діагностували у нього струс мозку і перелом верхньої щелепи. Не виключено, що йому знадобиться операція на обличчі.

Потерпілий вже звернувся до поліції - правоохоронці пообіцяли приїхати до нього 29 жовтня в лікарню. В Uber відмовляються надавати інформацію про пасажирів без офіційного запиту правоохоронців.

Як вже повідомляв УНІАН, у Києві троє зловмисників жорстоко побили іншого таксиста, звинувативши його в зґвалтуванні знайомої.

Автор: Станіслав Кожемякін