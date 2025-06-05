Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер – і люди похилого віку.

Служба безпеки України попереджає про нову тактику спецслужб Російської Федерації при спробах вербування українців. Як йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook, ворог намагається вербувати не лише підлітків, а й людей похилого віку.

Зокрема, останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється "співробітником СБУ" і ставить злочинні завдання, які треба виконати нібито "в інтересах Української Держави".

"Це так званий прийом спецоперацій "під чужим прапором", який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації.

"Також тактика вербування, яку все частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї "справи" є придбання "заборонених в Україні товарів", - стверджується у повідомленні.

При цьому, після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у "закритті кримінального провадження". За даними СБУ, щоб "вирішити це питання", ці невідомі особи вимагають виконати поставлені ними завдання:

прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи;

перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для "донатів на ЗСУ";

придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;

вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;

здійснити диверсію тощо.

"Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер – і люди похилого віку.

В СБУ звертають увагу, що Служба безпеки України діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних "завдань".

У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, чи контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, треба звертатися до офіційного чат-бота Служби безпеки: t.me/spaly_fsb_bot. Або повідомляти про такі випадки на "гарячу лінію" СБУ: 0 800 501 482.

Російські шпигуни в Україні

Як повідомляв УНІАН, Росія намагається використовувати українців для здійснення диверсій в країнах Заходу.

Також заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов розповідав, що усіх, хто повертається з російського полону, перевіряють на предмет можливої співпраці зі спецслужбами РФ.

Він зазначив, що "диверсантів у чистому розумінні" серед колишніх полонених виявлено не було жодного разу, але з кожним, хто був у полоні, так чи інакше працювали ворожі спецслужби.

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