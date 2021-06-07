Розкрито причину падіння ліфту з українцями в Польщі

В аварії постраждали двоє українських громадян, один з них у важкому стані.

Аварія ліфту в польському місті Лодзь, в якій постраждали громадяни України, сталась через неправильне монтування тросу. Як повідомляють «Факти», до такого висновку дійшли в окружній прокуратурі міста. Трос утримував тимчасову платформу в шахті ліфту, де українці проводили ремонтні роботи. «7 червня відбувся огляд місця за участю правоохоронців. Оцінка експерта підтверджує, що трос був закороткий і погано прикріплений», – заявив прокурор Кшиштоф Копаня. Відомо, що в будинку замінювали конструкцію ліфту. Наразі жодних робіт в будівлі не проводять. Прокуратура обіцяє встановити винних у неправильному монтуванні тросу найближчим часом. Читайте такожУ Панамі за загадкових обставин помер український капітан Аварія ліфту з українцями Напередодні повідомлялось, що в одному з будинків у центрі польського міста Лодзь обірвався ліфт з двома громадянами України.

Чоловіки 41-го та 42-х років саме працювали на даху у шахті ліфта на 15 поверсі, коли кабіна зірвалася вниз.

Медики витягли постраждалих українців, обидва залишилися живими, їх відвезли до лікарні. Один із поранених у важкому стані. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Захаров

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