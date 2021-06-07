Аварія ліфту в польському місті Лодзь, в якій постраждали громадяни України, сталась через неправильне монтування тросу.
Як повідомляють «Факти», до такого висновку дійшли в окружній прокуратурі міста. Трос утримував тимчасову платформу в шахті ліфту, де українці проводили ремонтні роботи.
«7 червня відбувся огляд місця за участю правоохоронців. Оцінка експерта підтверджує, що трос був закороткий і погано прикріплений», – заявив прокурор Кшиштоф Копаня.
Відомо, що в будинку замінювали конструкцію ліфту.
Наразі жодних робіт в будівлі не проводять. Прокуратура обіцяє встановити винних у неправильному монтуванні тросу найближчим часом.
Читайте такожУ Панамі за загадкових обставин помер український капітан
Аварія ліфту з українцями
- Напередодні повідомлялось, що в одному з будинків у центрі польського міста Лодзь обірвався ліфт з двома громадянами України.
- Чоловіки 41-го та 42-х років саме працювали на даху у шахті ліфта на 15 поверсі, коли кабіна зірвалася вниз.
- Медики витягли постраждалих українців, обидва залишилися живими, їх відвезли до лікарні. Один із поранених у важкому стані.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram