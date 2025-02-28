Ніхто з очевидців не заступився за подружжя, яке їхало з онуком.

У Празі водій трамвая вигнав із вагона українців з маленькою дитиною через те, що малюк нібито забруднив сидіння. Як пише чеське видання iDNES.cz, інцидент стався на зупинці Отакарова в районі Нуслі.

"Водій трамвая агресивно висадив із трамвая чоловіка та жінку з дитиною, які розмовляли українською. Він виправдовував це тим, що вони забруднили трамвай. Іноземці не хотіли залишати свої місця, після чого водій напав на чоловіка", - йдеться у публікації.

На відео, яке оприлюднили в соціальних мережах очевидці, видно, як чоловік, який сидить на пасажирському місці, тримає на руках малюка, поряд з ними стоїть жінка з коляскою. Водій голосно кричить, замахується та, схоже, б'є українця, який тримає дитину. Переляканий малюк розплакався, але водій не звертає на це увагу і продовжує сваритися.

"Водій кричав: "Тиша...! У вас немає права знаходитись тут, у цій країні! Я викликаю поліцію! Виходь! Забирайся!". Потім він повернувся до решти пасажирів: "Подякуйте цьому пану. Ми нікуди не поїдемо", - описали журналісти те, що відбувається.

Вони також пояснюють, що водій звинуватив українців у тому, що вони забруднюють трамвай. В результаті люди з дитиною, що плаче, покинули салон. При цьому ніхто з інших пасажирів не втрутився у ситуацію.

Як з'ясувалося пізніше, разом з дитиною їхали його бабуся та дідусь, а причиною конфлікту стало те, що дитина стояла на сидінні у взутті.

За даними iDNES.cz, пізніше батько дитини прокоментував відео. "Мої батьки везли дитину додому, і водієві не сподобалося, що вона стояла на сидінні, і дивився у вікно. Хоча батько показав, що взуття чисте, і одразу взяв дитину на руки".

Празька міська транспортна компанія (DPP) вже поінформована про те, що сталося, і стверджує, що веде відповідну "активну роботу". У соціальній мережі X компанія опублікувала пост, у якому просить вибачення та висловила обурення діям свого співробітника.

"Ми хочемо розірвати з ним трудові відносини", - заявила представник DPP Анета Ржехкова.

На інцидент уже відреагував міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

"Я точно не знаю, що передувало цьому конфлікту. Але що б не стало його причиною, агресія з боку водія — не рішення, особливо у присутності маленької дитини, не кажучи вже про аргументи, що ґрунтуються на національності", - написав він у мережі Х.

За його словами, подію, ймовірно, розслідуватиме поліція. При цьому урядовець додав, що стурбований байдужістю інших пасажирів.

"Однак мене непокоїть ще один момент. Добре, що ми маємо запис конфлікту. Шкода тільки, що на ньому не видно, щоб хтось із пасажирів заступився за постраждалого чоловіка та дитину. Розумію, що інстинктивно ми всі намагаємося уникати таких ситуацій. Але якщо ви опинитеся в подібній обстановці й не хочете або не можете втрутитися особисто, будь ласка, телефонуйте на безкоштовну екстрену лінію поліції Чеської Республіки 158", - наголосив Ракушан.

Мер Праги Богуслав Свобода заявив, що шокований тим, що сталося.

"Бачити, як співробітник транспортної компанії викидає пасажира з машини з ксенофобськими висловлюваннями, а потім нападає на нього фізично, саме собою шокує. Але той факт, що навіть маленька дитина спостерігає цю агресію — як словесну, так і фізичну — непроста", - наголосив мер.

Інші інциденти з українцями за кордоном

Як писав УНІАН, схожий інцидент стався у січні в Британії. Там поліція аеропорту Манчестера заарештувала 50-річну жінку, яка поводилася агресивно та неадекватно під час польоту вигукувала расистські образи на адресу інших мандрівників, зокрема українців.

Також ми розповідали, як у Варшаві водій збив на переході 14-річного українця і втік. На жаль, підліток не вижив.

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