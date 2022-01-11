За життя Євгена Андрійковця боролися близько пів години.

Командир штурмового загону КОРД Євген Андрійковець загинув від крововтрати після нападу кабана.

Про те, як це сталося, йшлося в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Казахстані застрелився топ-поліцейський, йому загрожував трибунал через протести - ЗМІВ понеділок, 10 січня, стало відомо про смерть 32-річного старшого лейтенанта поліції Житомирщини Євгена Андрійковця.

Це сталося під час полювання в лісі. За словами очевидців, собака поліцейського, Хантер, сполохав кабана, і той вчинив напад на Євгена. Мисливець встиг вистрілити, але тварина була спритнішою.

Внаслідок сутички з кабаном поліцейський здобув серйозну травму - розрив артерії. Мисливці трьома ременями перетиснули ногу Євгена, але кров все одно хлюпотіла.

Мисливці кажуть, що сутичка тривала лічені секунди, а боротьба за життя Євгена - довгих пів години.

Завідувач сектору мисливського господарства Житомирського лісового та мисливського господарства Роман Логвинчук каже, що це перший на його пам’яті випадок, коли кабан кинувся на людину.

"Це просто прикрий випадок, збіг обставин. Зазвичай дикий кабан, це звір, коли він відчуває, що його переслідують чи безвихідь, він може кинутися на свого нападника", - зазначає він.

За фактом смерті правоохоронця розпочали кримінальне провадження за статтею "вбивство" з поміткою "нещасний випадок".

Вас також можуть зацікавити новини: