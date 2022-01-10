Трагічний інцидент стався під час полювання.

Внаслідок нещасного випадку загинув 32-річний старший лейтенант поліції Житомирщини Євген Андрійковець.

Про це повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.

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"Євген Андрійковець проходив службу у спецпідрозділі і був командиром одного із відділень", - розповіли його колеги.

Раніше повідомлялося, що мисливиця з італійської комуни Ерула в провінції Сассарі не змогла застрелити з дробовика кабана, який напав на неї, і побила його стволом рушниці.

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