Хлопець приніс до школи пневматичний пістолет, який належить його батькові.

В одній із львівських шкіл учень дев’ятого класу влаштував стрілянину з пневматичного пістолета.

Як повідомляє поліція Львівщини, відповідне відео було виявлено сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. На ньому видно, як один із трьох хлопців тримає позаду себе книжку, а інший цілиться у неї з пістолета. Після пострілу вони перевіряють, чи пробила куля підручник.

Зазначається, що подія відбулася за участі трьох учнів 9 класу.

"Один із хлопців приніс до навчального закладу пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у бік свого товариша", - поінформували в поліції.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція проводить перевірку, вирішується питання правової кваліфікації події.

Як інформує ZAXID.NET з посиланням на пресслужбу Львівської міськради, цей інцидент трапився ще близько 2 місяців тому. З учнями та їхніми батьками провели виховні бесіди.

Смертельна стрілянина в австрійській школі: деталі інциденту

10 червня в австрійському містечку Грац сталася стрілянина в місцевій школі. Щонайменше десять осіб, включно з імовірним нападником, загинули.

Також відомо про 30 поранених. Відомо, що стан деяких з них – тяжкий.

За даними ЗМІ, у будівлі школи було чутно близько 20 пострілів.

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