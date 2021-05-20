Вантажівка мала вивезти будівельне сміття, однак перекинулася на слизькій дорозі / скріншот
На Подолі в Києві перевернулася вантажівка.
Як повідомляє "ТСН. Ранок", водій фури, ймовірно, не впорався з кермуванням через слизьку дорогу, адже вночі йшов дощ.
Чоловік отримав забій руки та подряпини на голові. До лікарні його не забрали.
За словами журналістів, поруч будують офіс, а вантажівка приїжджає двічі на тиждень вивозити будівельне сміття. Сьогодні, 20 травня, водій приїхав близько четвертої ранку, завантажив фуру, однак перекинувся на слизькій дорозі, коли розвертався.
Новини України: у середмісті Києва перекинулася вантажівка
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