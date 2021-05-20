Водій отримав забій руки та подряпини.

На Подолі в Києві перевернулася вантажівка.

Як повідомляє "ТСН. Ранок", водій фури, ймовірно, не впорався з кермуванням через слизьку дорогу, адже вночі йшов дощ.

Чоловік отримав забій руки та подряпини на голові. До лікарні його не забрали.

За словами журналістів, поруч будують офіс, а вантажівка приїжджає двічі на тиждень вивозити будівельне сміття. Сьогодні, 20 травня, водій приїхав близько четвертої ранку, завантажив фуру, однак перекинувся на слизькій дорозі, коли розвертався.

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Автор: Катерина Комолова