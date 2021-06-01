У Чернівцях на території будівельного майданчика на вулиці Ерліха впав будівельний кран, внаслідок чого тяжко травмувався кранівник.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, інцидент стався сьогодні вранці.
За попередніми даними, на землю впав баштовий кран на будівництві багатоповерхового будинку. Чоловіка, 1966 року народження, у тяжкому стані госпіталізували.
Наразі на місці пригоди працюють співробітники поліції.
Читайте такожУ Запоріжжі пенсіонерка провалилася під плитку на вході до обласної лікарні (фото)За інформацією медиків, у постраждалого діагностували перелом ребер, пошкодження внутрішніх органів та інші переломи. Він перебуває у реанімації лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців.
«Чоловік при свідомості, але стан вкрай тяжкий», - зазначили у лікарні.
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