Наразі відомо про одну загиблу особі та кількох поранених.

У місті Кам'янець-Подільський у Хмельницькій області стався вибух біля будівлі ТЦК.

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинув чоловік, четверо людей поранені, деталізували у відділі комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції, повідомило Суспільне.

"Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух", - йдеться у повідомленні поліції Хмельниччини.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху поблизу місцевого ТЦК. "На місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області. Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом", йдеться у повідомленні.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП додали, що територія оточена для забезпечення безпеки. "Просимо громадян зберігати спокій, не розповсюджувати неперевірену інформацію та дочекатися офіційної заяви від компетентних органів", - закликали там.

Вибухи біля будівель ТЦК: що відомо

1 лютого стався теракту Рівненському обласному ТЦК. СБУ встановила, що його здійснив 21-річний безробітний із Житомирщини, якого завербували спецслужби РФ. З'ясувалося, що чоловіка навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.

Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На наступний день вибух біля будівлі ТЦК пролунав у місті Павлоград.

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