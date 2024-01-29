Українець звернувся до МВС через те, що його водійські права не відображалися у додатку "Дія". Виявилося, що права – "липові", а до автошколи чоловік на ходив.
Про цей випадок розповіли у Головному сервісному центрі МВС. Як зазначив чоловік, із правами в нього доволі цікава "історія". Сам він живе на Хмельниччині. Права "робили" у Києві, а прийшли вони з Харкова.
"Ось вам яскравий приклад того, як порушник замовив фальшиве посвідчення водія через мережу Інтернет і використовував водійське під час керування автівкою. Єдине, чого не вистачало порушнику - документ не відображався у Дії, і він не розумів чому! Ось і звернувся зі своєю "проблемою" до нас. На фото документ повністю ідентичний оригіналу, проте у базі МВС його немає й бути не може", – наголосили в сервісному центрі.
Там також оприлюднили фото листування з українцем. Примітно, що чоловік пообіцяв "липові" права знищити та отримати справжні вже після навчання в автошколі.
Інші курйозні новини
У Хмельницькій області чоловік вимагав від дівчини повернути гроші, які він нібито витратив на неї, коли вони були в стосунках.
Ще 2021 році житель Кам’янця-Подільського почав вимагати у колишної коханої 9 тисяч гривень. Згодом ця сума зросла до 28 тисяч. У разі відмови повернути "борг" чоловік погрожував жінці фізичної розправи.
Під контролем правоохоронців жінка перерахувала на картку жителю Хмельниччини зазначену суму, після чого його затримали. Долю чоловіка вирішив суд.