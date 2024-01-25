Він погрожував їй фізічною розправою.

У Хмельницькій області судили чоловіка, який вимагав від жінки повернення грошей, які він нібито витратив на неї під час стосунків.

Як повідомляють у Хмельницькому апеляційному суді, в 2021 році житель Кам’янця-Подільського почав вимагати у колишної коханої 9 тисяч гривень, згодом сума зросла до 28 тисяч. У текстових і голосових повідомленнях він розповідав їй, скільки і за що вона заборгувала. Крім того, він погрожував їй фізічною розправою в разі неповернення "боргу".

Чоловіка затримали після того, як жінка, під контролем правоохоронців, перерахувала йому на банківську картку 28 тисяч гривень. Суд призначив йому чотири роки позбавлення волі за вимагання, вчинене з погрозою убивства.

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Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням на два роки іспитового строку, а на користь колишньої стягнули 10 тисяч гривень моральної шкоди та відкшодування процесуальних витрат.

Згодом чоловік подав апеляційну скаргу з проханням скасувати вирок суду першої інстанції та виправдати його. Він запевняв, що колишня кохана позичила у нього гроші, а він просто просив їх повернути, без вимагання й погроз.

Зазначається, що в розмовах і переписці чоловік жодного разу не просив жінку повернути борг за договором позики, йшлося саме про витрати за період стосунків (на квіти, косметику, салон краси, заправку авта й таке інше). Його апеляційну скаргу відхилили.

Інші новини про мстивих колишніх:

Раніше в поліції Київщини повідомяли про затримання жінки, яка могла отруїти талієм шістьох людей. За даними слідства, отруєний алкоголь вона надіслала колишньому співмешканцю.

А на Одещині чоловік облив та підпалив автівку колишньої співмешканки, щоб помститися їй за розрив стосунків.

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