Стосунки у пари остаточно зіпсувалися в січні 2021 року. Саме тоді, вважають копи, жінка й познайомилася з бандитами.

Одеські правоохоронці підозрюють власницю салону краси в Миколаєві Вікторію Рослякову в організації викрадення і катування свого цивільного чоловіка, громадянина Греції Ніколаса Папаніколау та його племінника.

Як пише Обозреватель, до злочину також може бути причетний місцевий кримінальний "авторитет".

Іноземців два місяці тримали у полоні. За цей час зловмисникам вдалося "вибити" близько 20 мільйонів гривень і 6 квартир.

З Ніколасом Вікторія зустрілася кілька років на Кіпрі, коли була на заробітках. Після цього грецький бізнесмен переїхав з українкою до Миколаєва, де цивільне подружжя придбало будинок. Також Ніколас купив Вікторії салон краси.

Читайте такожУ Києві п’яна матір покинула дитину посеред вулиці: хлопчика доставили в лікарнюУ подружжя народився син, сам Ніколас через роботу був вимушений жити на дві країни, але всім необхідним сім’ю забезпечував. Проте у соціальних мережах жінка про чоловіка не згадувала.

Видання пише, що стосунки у пари остаточно зіпсувалися в січні 2021 року. Саме тоді, вважають копи, жінка й познайомилася з бандитами.

Поліція підозрює, що Вікторія погодилась з новими "знайомими" спільно розділити майно іноземця, для цього розповіла зловмисникам усі деталі перебування чоловіка в Україні включно з приїздом його племінника до Одеси.

Чоловіки організували на місці озброєне угрупування. Лідер банди готувався до нападу протягом місяця. А вже у лютому Вікторія призначила Ніколасу зустріч в Одесі, щоби той побачився з сином.

Та у квартирі на Ніколаса чекали чоловіки у балаклавах: вони скрутили іноземця і повезли в Миколаїв у будинок української сім’ї грека.

Під тиском катування зловмисники змусили потерпілого перерахувати їм 600 тисяч євро та переоформити на Вікторію 6 елітних квартир в Одесі.

У прокуратурі Одещини вважають, що Вікторія була одна з лідерок угрупування й керувала діями нападників. Щобільше, українка була присутня на катуваннях і перекладала на англійську вимоги злочинців.

За даними видання, іншим лідером банди був одеський кримінальний "авторитет" Олександр Рошко (прізвисько "Ляма"). Його застрелили ще тоді, як греки були в полоні.

Звільнили потерпілих з полону у квітні. Сам Ніколас переконаний, що напад організувала його дружина.

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Автор: Віолетта Орлова