Злочин організував виходець з Тунісу, дізналися правоохоронці.

У Запоріжжі судитимуть чотирьох членів організованого злочинного угруповання, обвинувачених у вбивстві професора місцевого університету.

Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Запорізькій області на своєму сайті розкрив основні подробиці злочину.

Зазначається, що повідомлення про зникнення 42-річного доктора наук, професора кафедри Запорізького національного університету надійшло до поліції 11 листопада 2020 року.

Під час відпрацювання заяви його дружини, працівники управління карного розшуку встановили, що вдень 10 листопада він вийшов з будівлі університету та сів у автомобіль "Toyota".

На початку березня працівники карного розшуку отримали інформацію щодо причетності 27-річного місцевого жителя, який користувався автомобілем "Toyota", до викрадення професора.

Надалі було встановлено, що він мав у власному користуванні ряд транспортних номерних знаків для прикриття своєї злочинної діяльності. Чоловік зізнався у причетності до зникнення розшукуваного викладача, його подальшого умисного вбивства та вказав місце, де заховане тіло.

Читайте такожБанду із 13 осіб судитимуть за викрадення автівок зі штрафмайданчиків УкраїниТакож правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання та перебування 27-річного підозрюваного. У результаті обшуків було вилучено велику кількість боєприпасів та зброю. Окрім того, виявлено "набір" номерних знаків до автомобіля.

Разом з цим, працівники карного розшуку викрили ще трьох осіб, причетних до скоєння злочину: 1975, 1991 та 1993 років народження. Один з них – іноземець, другий – працівник правоохоронних органів, третій – місцевий житель, раніше судимий за корисливі злочини.

Слідство встановило, що організатором злочину, вихідцем з Тунісу, 1975 р. н., був детально розроблений план викрадення потерпілого, а між учасниками групи розподілені ролі щодо вбивства професора та подальшого приховання тіла загиблого.

Фігурантам, які за попередньою змовою скоїли розбійний напад з подальшим умисним вбивством з корисливих мотивів викладача університету, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у складі організованої злочинної групи. Двом з них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим двом у вигляді цілодобового домашнього арешту.

28 вересня цього року обвинувальний акт у кримінальному провадженні скерований до районного суду міста Запоріжжя.

Раніше в Запоріжжі трапився ще один серйозний кримінальний інцидент – наприкінці серпня двоє чоловіків влаштували стрілянину біля кафе. У результаті стрілянини постраждали п’ять осіб.

Зловмисники втекли з місця злочину, але пізніше їх затримали правоохоронці.

Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк