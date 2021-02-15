В Одесі оголошено підозру чоловікові, який напав на знімальну групу місцевого телеканалу.
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Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, під процесуальним керівництвом відомства повідомлено про підозру 22-річному місцевому жителю.
Чоловік підозрюється у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста (ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України).
Слідством встановлено, що на початку лютого на території ринку «Північний» між чоловіком і журналістами виник конфлікт під час зйомок відеосюжету про несанкціоновану торгівлю підакцизними контрафактними товарами.
«Підозрюваний, використовуючи грубу лайку, впливав на журналістів з метою перешкоджання виконанню ними своїх професійних обов'язків, вимагав зупинити відеозйомку, після чого вибив з рук оператора відеокамеру, зупинивши відеозйомку», - розповіли у прес-службі.
Як стало відомо УНІАН, напад було скоєно на знімальну групу проекту «Нормально» телеканалу «7-й канал». У групі були водій Віктор Надюк і оператор Ігор Гвоздьов. Журналісти проводили розслідування про продаж контрафактних сигарет.
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