До пошуків відпочивальників залучили безліч людей і техніку.

В Одесі врятували трьох людей, які каталися на дошках для плавання, яких віднесло у відкрите море.

Про це журналістам повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Зазначається, що інцидент стався рано вранці з трьома людьми – інструктором і двома туристами, які вирішили зустріти світанок на Чорному морі.

Зокрема, молода жінка та іноземець взяли напрокат спеціальні дошки (SUP-борди) і вийшли в море разом з інструктором. Однак вітер відніс всіх трьох на 5 км від берега - у відкрите море.

"Щоб знайти загублених, знадобилося залучити значний людський ресурс і муніципальну техніку. Завдяки професіоналізму муніципальних рятувальників, постраждалі врятовані", - сказано в повідомленні.

Акцентується на тому, що відповідальність за подібні НП лежить на комерсантах, які надають послуги з катання на дошках, каяках. Експлуатація таких пунктів прокату дозволена тільки в офіційно відведених місцях.

Читайте такожУ Чернігівській області двоє чоловіків потонули в озері - їх могло уразити струмом

Раніше повідомлялося, що на курорті під Миколаєвом у пляжників в'їхав гідроцикл.

Чоловік, який перебував за кермом, наїхав на пірс, де відпочивали люди. В результаті одну жінку госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Автор: Лариса Козова