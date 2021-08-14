Чоловік, який перебував за кермом, наїхав на пірс, де відпочивали люди.

В Миколаївської області сталася аварія на воді, в результаті якої одна з відпочиваючих потрапила в лікарню.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Інцидент стався близько полудня 14 серпня на міському пляжі міста Очаків.

Чоловік, який перебував за кермом, наїхав на пірс, де відпочивали люди. В результаті одну жінку госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Читайте такожУ курортній Кирилівці чоловік втопився на очах у родичівПоки що це кваліфікували за ч. 1 ст. 276 КК "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту", яка передбачає покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого місяця в курортному Генічеську в Херсонській області смертельно травмувався 20-річний хлопець з Дніпра — він на очах у матері стрибнув у море з катамарана і зламав шию.

Автор: Станислав Кожемякин