На місці події поліцейські виявили біплан з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини.

Поблизу села Золота Слобода Козівського району Тернопільської області внаслідок падіння біплана загинула людина.

Читайте такожНа Київщині розбився літак (фото)Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, інформація про інцидент надійшла до правоохоронців сьогодні близько 17 години від очевидців події.

«В полі поблизу села Золота Слобода місцеві жителі побачили, як впав літак. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці продовжують працювати на місці пригоди, проводяться першочергові слідчі дії.

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Автор: Світлана Макринська