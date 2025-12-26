Китай різко збільшив кількість установок сонячних панелей: що рухає Пекіном

Зазначається, що цього року в травні спостерігалася нетипова активність на ринку сонячних електростанцій.

Обсяг встановлених у Китаї в листопаді сонячних батарей досяг максимуму за останні шість місяців. Загалом за місяць встановлено близько 22 гігават сонячної енергії.

Видання Bloomberg пише, що це найвищий показник з травня, коли обсяг нових установок досяг рекордного рівня.

Кількість установок, як правило, зростає ближче до кінця року, оскільки девелопери прагнуть завершити проєкти. Однак цього року пік активності припав на більш ранній термін, коли в травні, перед змінами в політиці, установки зросли до рекордних 93 гігават.

Відео дня

Показники листопада, ймовірно, також пов'язані з тим, що державні підприємства поспішають завершити проєкти до закінчення 14-го п'ятирічного плану країни. Очікується, що в березні Пекін оголосить про новий національний план.

BloombergNEF знизив свій прогноз щодо установок у Китаї на 2025 рік на 9% до 372 гігават, а на 2026 рік - на 14%, оскільки Пекін зіткнувся з низкою політичних змін, які охолодили попит.

За даними Національного енергетичного управління Китаю, у листопаді також додали 12,5 гігават вітрової енергії.

Сонячна енергетика - останні новини

Інтерес до сонячних панелей у світі знижується. Наступного року обсяг установок вперше скоротиться з моменту появи галузі на світовому ринку понад 20 років тому.

Згідно з прогнозом BNEF Global PV Market Outlook, у 2026 році у світі буде додано 649 гігават потужності сонячної енергії, що менше, ніж у 2025 році. Зростання цього року найслабше за останні сім років, а скорочення наступного року буде першим з 2000 року.

Вас також можуть зацікавити новини: