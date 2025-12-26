Експерти прогнозують, що дефіцит пам'яті збережеться до 2028 року, а можливо, і довше.

Різке зростання цін на настільну оперативну пам'ять призвело до несподіваного сплеску популярності іншого типу комплектуючих. За даними TechPowerU, користувачі набагато частіше стали купувати адаптери-перехідники з SO-DIMM на DIMM, що дають змогу встановити ноутбучні модулі пам'яті у звичайний ПК.

Журналісти зазначають, що мобільна пам'ять дорожчає не так стрімко. Так, середнє зростання цін на SO-DIMM склало близько 136%, тоді як вартість стандартних настільних модулів DIMM збільшилася відразу на 245%. У підсумку купівля ноутбучної пам'яті з адаптером виглядає куди більш раціональною.

Наприклад, планка SO-DIMM DDR5-4800 об'ємом 16 ГБ сьогодні оцінюється приблизно в 100 євро, а придбати адаптер у європейських інтернет-магазинах можна за ціною від 8 до 18 євро. Аналогічний модуль DIMM при цьому обійдеться приблизно в €150.

Втім, мінуси у такого рішення теж є. При використанні ноутбучної пам'яті користувачам доводиться миритися з більш низькими робочими частотами і збільшеними таймінгами, характерними для ноутбучної пам'яті. Крім того, частоту нерідко доводиться знижувати ще й для досягнення стабільності.

Повідомляється, що дефіцит і високі ціни на оперативну пам'ять може тривати до 2028 року і навіть довше. Samsung і SK Hynix, які контролюють 70% ринку DRAM, не хочуть нарощувати виробництво і збираються максимізувати прибутковість.

У зв'язку з дефіцитом і подорожчанням оперативної пам'яті, що виникло через ШІ-перегони, відеокарти нового покоління від NVIDIA і AMD можуть затриматися аж до 2028 року. А серія GeForce RTX 50 SUPER може і зовсім не вийти.

На тлі масштабної кризи, Apple підніме ціни на свою техніку в першій половині 2026 року. Між найбільші виробники комп'ютерної техніки, Lenovo і Dell,заявили, що ціни на ноутбуки і комп'ютери до кінця року зростуть на 15-20%.

