Таким чином влада намагається допомогти місцевим видам тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

На Великому острові Гаваїв на початку 2026 року має набути чинності закон, що забороняє годування диких тварин на його території. Насамперед він спрямований проти тисяч бездомних кішок, яких тут протягом десятиліть підгодовували місцеві жителі.

Як пише The Independent, у такий спосіб місцева влада намагається захистити місцеві види, як-от гусак нене, що перебуває під загрозою зникнення, від хижака, завезеного на острови європейцями в XVIII столітті. Однак багато місцевих любителів кішок, які систематично підгодовують зграї здичавілих хвостатих, виступають проти цієї ініціативи.

Як бродячі кішки загрожують екосистемі Гаваїв

Незрозуміло, скільки безпритульних кішок – покинутих домашніх тварин та їхніх нащадків – мешкає на Великому острові. Оцінки варіюються в десятки тисяч, при цьому існують окремі щільні колонії, підтримувані людьми.

Біологи стверджують, що кішки становлять загрозу для місцевих видів як безпосередньо – вбиваючи їх, – так і побічно. Залишена для кішок їжа може приваблювати місцевих тварин, що призводить до їхнього тіснішого контакту з людьми. Наприклад, торік самець гусака-нене був збитий автомобілем і загинув у спробі перейти дорогу, щоб дістатися місця підгодівлі кішок.

Крім того, котячий послід може поширювати паразита, що викликає токсоплазмоз – захворювання, від якого гинуть гавайські тюлені-монахи, що перебувають під загрозою зникнення, і місцеві птахи.

Своєю чергою державний біолог з дикої природи Раймонд Макгуайр, який нещодавно перевірив місця гніздування гусей-нене, виявив, що зовсім поруч ховаються бродячі кішки – сюди їх приманили люди, які залишають для них їжу та воду.

"Моя улюблена тварина – кішка", – каже біолог, у якого в самого вдома живуть кішки. Але, будучи гавайцем, чия любов до природи надихнула його на природоохоронну діяльність, він вважає, що їм немає місця там, де місцеві види борються за виживання.

"Є так багато птахів, яких мої діти ніколи не побачать, а я бачив. Я думаю про своїх предків і задаюся питанням: чи добре ми вшановуємо їхню пам'ять тим, що робимо? Адже вони зробили кроки для їхнього захисту", – додав Макгуайр.

При цьому він пояснив, що хоча бродячі кішки – це проблема в багатьох місцях, але чутлива екосистема Гаваїв сповнена видів, які еволюціонували без хижаків-ссавців, що робить їх особливо вразливими.

Зі свого боку мер Великого острова Кімо Аламеда висловив сподівання, що поліція забезпечуватиме дотримання закону – вын передбачає штрафи до 50 доларів за перше порушення і до 500 доларів за наступні.

Багато людей проти заборони на годування диких кішок

Противники заборони стверджують, що вона завадить їхнім зусиллям зі стримування популяції шляхом вилову і стерилізації тварин, і що голодним кішкам тоді доведеться полювати за їжею.

Однак прихильники закону заперечують, що вилов, стерилізація і випуск кішок нічого не змінюють, тому що вони все одно будуть полювати.

Тим часом, любителі кішок заявляють, що продовжать підгодовувати тварин підпільно – на їхню думку, забезпечувати виживання одних видів за рахунок винищення інших, хоч і інвазивних, є несправедливим.

Кішки в різних країнах світу

Поки в деяких місцях борються з навалою бродячих кішок, у деяких країнах навпаки обожнюють хвостатих. Наприклад, у Туреччині місцеві жителі і туристи із задоволенням підгодовують вуличних пухнастиків – їх без проблем пускають у магазини, кафе і приватні будинки.

Тим часом, згідно з нещодавнім дослідженням, вельми несподівано найкраще в Європі кішками живеться в Бельгії.

