Після Різдва зі світлом стало легше: в 'Укренерго' розповіли про ситуацію в енергосистемі

В "Укренерго" кажуть, що Росія завдає масованих ударів по енергетиці приблизно кожні 10 днів.

Попри регулярні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, ситуація зі світлом після Різдва поступово покращується. Завдяки оперативній роботі енергетиків вдалося відновити пошкоджені об’єкти та уникнути аварійних відключень для населення.

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону зазначив, що росіяни кожного дня запускають дрони, а також гатять артилерією та іншими засобами по об'єктах енергетики

"На сьогоднішній ранок ситуація покращується", - сказав Зайченко.

Він наголосив, що енергетики продовжують працювати одразу, щойно це дозволяють безпекові умови. Таким чином, споживачі можуть бачити в режимі реального часу результати цієї роботи, адже світло є в кожній оселі.

Він також підтвердив, що на Різдво графіки відключень електроенергії були пом’якшені, а в окремих регіонах обмеження взагалі не застосовувалися. За його словами, це не було пов’язано з переспрямуванням електроенергії.

"Про переспрямування електроенергії мова не йдеться. Це самовіддана робота всіх енергетиків ремонтних бригад "Укренерго", операторів системи розподілу та колег, які займаються відновленням генерації", - зазначив Зайченко.

Очільник "Укренерго" відмітив, що саме завдяки спільним зусиллям вдалося відновити об’єкти, які зазнали значних пошкоджень внаслідок останньої масованої ракетної атаки, та забезпечити українцям можливість користуватися світлом протягом більшої частини доби.

"Зараз прогнозувати щось дуже важко. Ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Так завжди буває, ми це бачимо ще спочатку осені, що плюс-мінус кожні 10 днів відбувається масована атака на енергосистему. Після неї досить важко збалансувати систему, доводиться застосовувати графіки аварійних відключень. На сьогоднішній момент таких відключень немає. Діють графіки обмеження потужності для промисловості і також діють графіки погодинних відключень, на жаль, досить різні по всій території України, від однієї до трьох з половиною черг", - пояснив Зайченко.

26 грудня Росія вчергове вдарила по українській енергосистемі, що призвело до часткового знеструмлення в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Різдво не стало перешкодою для продовження енергетичного терору. В ніч на 25 грудня ворог також вдарив по енергетичних об’єктах, частково залишивши без світла чотири області.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення щодо покращення ситуації зі світлом для людей. Вони передбачають зменшення переліку споживачів, яким не можна відключати світло навіть в умовах дефіциту електроенергії.

Однак, на думку енергетичного експерта Геннадія Рябцева, українцям не варто очікувати на послаблення графіків відключень світла через обіцяний прем’єркою Юлією Свириденко додатковий гігават електроенергії для населення.

