Внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено локомотив і вантажний вагон на станції "Ковель" на Волині. Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції "Ковель". Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо", - зазначив посадовець.

За його словами, працівники "Укрзалізниці" ліквідовують наслідки.

Кулеба додав, що попри цілеспрямований російський терор логістична система України продовжує роботу.

РФ масовано атакувала українські порти

Російська армія вночі 26 грудня масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру України – пошкоджені кілька суден, у тому числі іноземні, на місцях влучань спалахнули пожежі.

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також Одеса.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба додав, що порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів. Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. Також під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщині. Пошкоджене судно під прапором Ліберії.

