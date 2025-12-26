Генерал-полковник потрапив під санкції Британії та США за участь у війні проти України.

Помер колишній заступник міністра оборони РФ Юрій Садовенко. Він брав безпосередню участь у злочинній війні проти України та був близьким соратником ексочільника МО Росії Сергія Шойгу.

Як повідомляє ТАСС, Садовенко помер 25 грудня через хворобу серця. Йому було 56 років.

Садовенко народився в Україні, закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище. Генерал-полковник довго працював із Сергієм Шойгу в МНС та в Міноборони. У травні 2024 року Садовенко "вилетів" з Міноборони РФ вслід за Шойгу.

Як пише "Проект", Садовенко був одним із російських командирів, які брали участь у війні з Україною. З цієї причини у 2022 році він потрапив під британські та американські санкції.

Інші смерті в РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше у Волгограді (РФ) помер відомий конструктор Валеріан Соболєв, який створив пускові комплекси "Іскандер" і "Тополь". Соболєв помер після важкої тривалої хвороби 25 листопада.

Також в Росії помер ексголовний редактор "РІА Новини Україна", пропагандист Кирило Вишинський. В Україні його звинуватили в державній зраді. Вишинський помер у Москві після "важкої і тривалої хвороби", у віці 58 років.

