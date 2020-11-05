Енергетики почали підключати електроживлення до знеструмлених районів лівого берега столиці.

У Києві зняли чоловіка з високовольтної опори, для чого було знеструмлено обладнання, що живить лівий берег столиці.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на ДТЕК «Київські електромережі».

«О 20:45 порушника зняли з високовольтної опори. Його життю наразі нічого не загрожує. Енергетики підключають електролінію за постійною схемою живлення», - йдеться у повідомленні.

Знеструмлення лівого берега

раніше невідомий піднявся на високовольтну електроопору, що знаходиться на лівому березі Києва. Співробітники ДТЕК «Київські електромережі» та поліції Києва відреагували на ситуацію і виїхали на місце події.

Для того, щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, знеструмили обладнання, що живить лівий берег.

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Автор: Тамара Отовська