Будівництво заводу Rheinmetall зі снарядів в Україні знову відклали: названо причини

Попри контракт 2024 року та досвід швидкого запуску аналогічних заводів у ЄС, українське підприємство може запрацювати не раніше 2027-го.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall досі не розпочав будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів в Україні, попри контракт, укладений ще влітку 2024 року. Компанія назвала нові фактори, які гальмують запуск проєкту.

Як пише Defense Express, ще у липні 2024 року Rheinmetall повідомив про підписання угоди з урядом України щодо будівництва заводу, який мав вийти на виробництво через 24 місяці, тобто влітку 2026 року. Однак станом на серпень 2026 року будівельні роботи так і не стартували.

Спочатку, у серпні 2025 року, в компанії пояснювали затримку українською бюрократією. Пізніше, у листопаді, Rheinmetall повідомив, що українська сторона вирішила змінити місце розташування підприємства, запевнивши, що після цього процес піде швидко і завод можна буде звести за 12 місяців.

Втім, як заявив в інтерв’ю "Укрінформу" генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, хоча місце для заводу вже визначене, наразі все ще необхідно "прояснити подальші організаційні та регуляторні питання". За його словами, компанія готова розпочати будівництво якомога швидше, щойно ці питання буде вирішено.

При цьому Rheinmetall має підтверджений досвід швидкого запуску аналогічних виробництв. Так, завод боєприпасів у Унтерлюсі (Німеччина) було збудовано за 15 місяців, а підприємство з виробництва 30-мм снарядів в Угорщині – приблизно за півтора року.

В Україні ж від моменту укладення контракту минуло понад 2,5 року, але практичного прогресу досі не зафіксовано. Навіть якщо будівництво розпочати найближчим часом і дотриматися заявлених 12 місяців, реальний старт виробництва можливий не раніше 2027 року.

Це означає, що аналогічний завод Rheinmetall у Литві, будівництво якого стартувало в листопаді 2024 року, запрацює раніше – за планом, влітку 2026 року.

"Зрештою такий досвід роботи з українським урядом для Rheinmetall навряд можливо назвати позитивним. І варто нагадати, що німецький оборонний гігант має плани на чотири заводи в Україні, з яких наразі працює лише один - з ремонту та надалі виробництва бронетехніки, зокрема БМП Lynx", - підсумувало видання.

Як повідомляв УНІАН, у березні стало відомо, що концерн Rheinmetall побудує в Україні чотири збройових заводи. Ці підприємства вироблятимуть системи ППО, бронетехніку, снаряди і порох.

У жовтні директор концерну Армін Паппергер повідомив, що перший завод уже запущено в роботу. Він також пообіцяв випустити першу "українську" БМП Lynx вже до кінця року.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді генсек НАТО Марк Рютте заявив, що другий завод Rheinmetall запустять в Україні вже "незабаром".

