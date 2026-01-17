Китайські спецпризначенці вже тренуються викрадати президента Тайваню, - ЗМІ

В Пекіні надихнулися успіхамии американців у Венесуелі.

Операція США із викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро шокувала та обурила Москву й Пекін, але також і надихнула їх. Китайські військові вже проводять тренування, в межах яких намагаються реалізувати схожий сценарій, пише Nikkei Asia.

Видання зазначає, що днями державний військовий телеканал Китаю показав в ефірі кадри тренувань спецпідрозділу, в межах яких, вочевидь, відпрацьовувалася операція з усунення керівництва Тайваню.

На опублікованих кадрах було видно, як спочатку за будівлею з умовними цілями спостерігає військовий безпілотник, а потім відбувається нічний рейд групи спецпризначенців. Китайське телебачення зазначило, що бійці використовували під час цих тренувань військові арбалети, щоб тихо знешкодити вартових. Загалом, як заявляється, тренувальний рейд уклався у менш ніж дві хвилини.

Nikkei Asia зауважує, що ці навчання, ймовірно, були покликані продемонструвати здатність китайських військових реалізувати операцію, аналогічну рейду американського спецназу в Каракасі.

"Ці навчання, схоже, також мають на меті залякати адміністрацію президента Тайваню Лай Цзін-де", – пише видання, нагадуючи, що наприкінці минулого року китайський флот оточив Тайвань в межах масштабних військових навчань, під час яких китайці також здійснили "імітацію атак на ключові цілі".

В минулому китайська армія вже відпрацьовувала імітацію захоплення тайваньського керівництва. Так, у липні 2015 року на військовій базі у регіоні Внутрішня Монголія китайські військові вчилися атакувати будівлю, підозріло схожу на будівлю президентської адміністрації Тайваню.

Рейд США у Венесуелі: Китай і Росія позаздрили

Як писав УНІАН, Москва і Пекін не визнають легітимності урядів у Києві та Тайбеї, але не здатні повторити операцію, яку провели американці проти Мадуро. Росія ще на початку повномасштабного вторгнення намагалася ліквідувати Володимира Зеленського, але зазнала невдачі.

Справжня причина, чому Росія і Китай не проводять таких операцій, полягає не в повазі до міжнародного права, а в нестачі можливостей. Захоплення Мадуро вимагало залучення тисяч американських військових і розвідників, високотехнологічних кібероперацій, придушення ППО, використання спеціалізованих гелікоптерів і надзвичайно досвідчених елітних підрозділів – унікального поєднання ресурсів і досвіду, яким США володіють майже винятково.

