Газ з балончика потрапив ще й на дитину - 6-річна дівчинка перебувала від місця події у 20 метрах, але все одно постраждала.

В Києві таксист агресивно відреагував на зауваження від автомобіліста, який проїжджав поруч. Через це чоловік влаштував бійку, під час якої окропив опонента і його дівчину газом з балончика. Більш того, через дії таксиста постраждали не причетні до конфлікту жінка та її 6-річна донька.

Про це у Facebook повідомляє спільнота "Київ Оперативний".

Так, чоловік разом зі своєю дівчиною їхали по Києву і дивом уникли ДТП через те, що водій таксі порушив правила дорожнього руху і здійснив поворот зі смуги, яка призначається тільки для розвороту. Водій емоційно відреагував на дії таксиста і голосно йому посигналив, додавши до цього гучні матюки.

Читайте такожПогрожували розбити колонку: пенсіонерки в Мелітополі накинулися на підлітків через гучну музикуОднак чоловік за кермом таксі вирішив відстояти свою позицію і поїхав слідом за авто, з якого йому посигналили через порушення ПДР. Таксист наздогнав своїх "кривдників" на стоянці біля супермаркету і підійшов до машини з газовим балончиком в руках.

Після короткої словесної перепалки, в якій чоловік намагався пояснити таксисту, що той порушив правила, почалася бійка. Водій однієї з відомих служб Києва задув балончиком в обличчя людини. Дівчина постраждалого чоловіка вибігла з авто і спробувала зупинити агресивного таксиста, але він почав бризкати газом і на неї.

Більш того, газ віднесло вітром до перехрестя, по якому переходили дорогу жінка та її 6-річна донька. Їдка речовина потрапила на обличчя непричетних до конфлікту людей. Дитина була сильно налякана, у матері ще довго пекло очі. Про це вона розповіла в коментарях до відео інциденту.

Мати постраждалої дитини відразу ж звернулася в поліцію, інцидент зафіксували, на місце події приїжджав слідчий. Тепер ситуацією займуться правоохоронці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Києві невідомі влаштували екстремальний дрифт на Софійській площі. В одному з авто була відома співачка.

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Автор: Поліна Кузенко