Зростання цін стало результатом коригування вартості палива відповідно до постанови уряду.

Роздрібні мережі АЗС в Україні сьогодні підвищили ціни на бензин і дизельне паливо в середньому по країні в межах 10-80 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Зростання цін стало результатом коригування вартості палива відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.

Зокрема, мережа Shell підняла ціну на всі види палива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 подорожчав до 30,89 грн/л, А-95 — до 31,50 грн/л, ДП — до 30,23 грн/л.

У мережі UPG бензин А - 92 подорожчав до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 — до 30,60 грн/л (+30 коп./л) і ДП — до 27,70 грн/л (+40 коп./л).

Такі мережі як AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto та ін. підняли ціни на паливо в межах 10-80 коп./л.

Держрегулювання цін:

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

6 вересня 2021 року Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 41 копійку - до 25,94 грн за літр.

15 вересня 2021 року Мінекономіки України підвищило граничну вартість бензинів на 67 копійок-до 26,61 грн за літр.

4 жовтня 2021 року Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 33 копійки - до 26,50 грн за літр.

4 жовтня 2021 року роздрібні мережі АЗС в Україні підвищили ціни на бензин і дизельне паливо в середньому по країні в межах 7-14 копійок за літр.

Автор: Ганна Бредіхіна