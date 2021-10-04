Трьом українським громадянам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Польські правоохоронці затримали трьох громадян України, які підпалили птахоферму в Мазовецькому воєводстві.

Про це повідомили у польській поліції.

Польські слідчі встановили, що 3 жовтня троє чоловіків перелізли через паркан сільськогосподарського підприємства в селі Каміон і підпалили сарай.

Завдяки камерам спостереження їх упізнали і затримали - ними виявилися українці 23, 29 і 42 років з близько 2 проміле алкоголю. Один з них раніше працював у господарстві і завдяки цьому добре знав планування будівель і самостійно повідомив власнику про пожежу.

Читайте такожУ Польщі пожежник зламав носа 10-річному хлопчикові з УкраїниКрім того, затриманих підозрюють у пограбуванні магазину неподалік. Під час гасіння пожежі прибулим на місце подій поліцейським власник розповів про злом і описав підозрюваних грабіжників - опис збігся із зовнішністю двох затриманих.

Затриманим загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше цього року УНІАН повідомляв про арешт в Польщі 36-річного українця, який п'яним голосно слухав музику вдома. Коли сусіди прийшли до нього з проханням зробити тихіше, той почав погрожувати одному з них вбивством і в певний момент схопив саморобний "спис".

Автор: Станіслав Кожемякін