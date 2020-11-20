Загальна сума коштів, яку ФССУ направив на цей вид видатків упродовж 10 місяців 2020 року, становить 37,4 мільйона гривень.

Упродовж січня–жовтня 2020 року Фонд соцстрахування України надав допомоги на поховання родинам 9121 застрахованої особи, яка померла у період трудової діяльності. За той же період 2019 року було профінансовано 9 109 допомог на поховання.

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Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування України.

Як повідомляється, допомога була виплачена сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4100 гривень. Загальна сума коштів, яку ФССУ направив на цей вид видатків упродовж 10 місяців 2020 року, становить 37,4 мільйона гривень.

За яких умов надається допомога на поховання:

Призначення допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання.

Допомога на поховання також надається у разі смерті членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (не мали самостійних джерел засобів до існування):

дружини (чоловіка);

дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;

батька, матері;

діда та баби за прямою лінією спорідненості.

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Автор: УНІАН