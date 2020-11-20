Упродовж січня–жовтня 2020 року Фонд соцстрахування України надав допомоги на поховання родинам 9121 застрахованої особи, яка померла у період трудової діяльності. За той же період 2019 року було профінансовано 9 109 допомог на поховання.
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Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування України.
Як повідомляється, допомога була виплачена сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4100 гривень. Загальна сума коштів, яку ФССУ направив на цей вид видатків упродовж 10 місяців 2020 року, становить 37,4 мільйона гривень.
За яких умов надається допомога на поховання:
Призначення допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання.
Допомога на поховання також надається у разі смерті членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (не мали самостійних джерел засобів до існування):
- дружини (чоловіка);
- дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;
- батька, матері;
- діда та баби за прямою лінією спорідненості.
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