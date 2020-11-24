Відповідний закон підписав Зеленський.

В Україні на період дії карантину відновили фінансування доглядів, допомог, ліків, санаторно-курортного і реабілітаційного лікування за кошти Фонду соціального страхування (ФССУ).

Читайте такожВ Офісі президента назвали області, які застрахували до 70% лікарівЯк повідомили у прес-службі фонду, відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що закон набере чинності з наступного після опублікування.

Документом, зокрема, усувається обмеження щодо фінансування:

одноразових страхових виплат у разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілого на виробництві;

спеціальних медичних та постійних сторонніх доглядів, побутового обслуговування, зокрема, для осіб з інвалідністю;

ліків і виробів медичного призначення для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю;

санаторно-курортного лікування потерпілих, осіб з інвалідністю;

реабілітаційного лікування працюючих після перенесених захворювань і травм.

Відповідний закон Верховна Рада України прийняла 3 листопада.

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Автор: Катерина Шварц