За оперативними даними, порівняно з вереснем у жовтні сума витрат за лікарняними листами збільшилася на 38,7%, або 334,7 млн грн.

Фонд соціального страхування України зафіксував у жовтні збільшення на 49% кількості листків непрацездатності, що надаються на оплату до ФССУ.

Читайте такожФонд соцстрахування профінансував майже 800 мільйонів гривень страхових виплат за вересеньПро це повідомляє прес-служба фонду.

"Динаміка збільшення кількості лікарняних і днів непрацездатності застрахованих осіб спостерігається з початку осені. Відповідно зростають видатки Фонду на фінансування допомоги по тимчасовій втраті працездатності", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, у жовтні поточного року кількість лікарняних листків у порівнянні з вереснем збільшилась на 48,9%, на 35,4% зросла кількість днів непрацездатності, сума витрат зросла на 38,7%, або 334,7 млн грн.

У ФССУ зазначили, що це пов'язано з сезонним підвищенням рівня захворюваності на респіраторні хвороби, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, а також безпосереднім захворюванням українських працівників на коронавірусну хворобу.

Темпи збільшення кількості лікарняних є найбільшими в регіонах, у яких обласні центри віднесено до «червоного» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

Так, у Сумській області збільшення лікарняних у жовтні порівняно з вереснем становило 90,8%, у Тернопільській – 87,9%, Миколаївській – 83,3%, Вінницькій – 80,4%, Полтавській – 72,6%, Харківській – 66,1%, Черкаській – 63%, Рівненській – 62,2%.

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Автор: Леся Лещенко