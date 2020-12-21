За словами міністра, процес ускладнює бюрократична тяганина.

В Україні від ускладнень COVID-19 померли понад 300 медиків. При цьому належну компенсацію від держави призначили тільки 53 сім'ям загиблих.

Про причини ситуації, що склалася, розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна-24".

Читайте також"Медики-це "гарматне м'ясо": журнали розповіли, як рідні померлих від COVID-19 лікарів борються за компенсації (фото, відео)Вона зазначила, що компенсація в таких випадках призначається тільки після розслідування спеціальної комісії. А враховуючи те, що до цього ніхто подібним не займався – виникають бюрократичні проблеми.

"Розумієте, коли система не працювала в такому режимі, вона сьогодні, звичайно, дуже неповоротка. Тому ось ця довга історія бюрократична, з цими комісіями, ускладнює процес допомоги сім'ям загиблих медиків. Герої, а складності є. Я це визнаю", – зазначила міністр.

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Автор: УНІАН