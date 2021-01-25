У Миколаєві цьогоріч продовжать страхування працівників медичних закладів міста на випадок захворювання на COVID-19.
Читайте такожСтраховка для сімей медиків, які померли від коронавірусу: у ФССУ розповіли про розслідуванняПро це йдеться у повідомленні на сайті Миколаївської міськради.
Зокрема, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті на цей рік передбачено кошти на страхування працівників медичних закладів міста.
В повідомленні уточнюється, що страхування оформлюють міським коштом і на ці цілі в бюджеті міста передбачено понад 3 млн грн.
За словами міського голови, у Миколаєві застраховано 4759 працівників медичних закладів. З них 2175 фахівців безпосередньо задіяні до надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Страхові поліси оформлено також всім лікарям ЦПМСД міста.
У 2021 році така робота продовжиться, наразі вже триває підбір страхових компаній.
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