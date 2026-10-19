У 'ПриватБанку' зріс долар: курс валют на 19 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 19 жовтня, зріс на 5 копійок і становить 45,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 50,80 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 49,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – до 50,76 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 19 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня втратила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,49 гривні за один євро, тобто гривня просіла на 18 копійок.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 19 жовтня, знизився на 2 копійки і складає 45,23 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і становить 50,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,23 гривні за євро.

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