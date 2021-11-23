Загалом Фонд соцстрахування профінансував надання одноразової допомоги для родин 171 медпрацівника.

Фонд соціального страхування (ФСС) виплатив одноразові допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на суму 454 тис. грн членам сімей двох працівників закладів охорони здоров’я, які померли внаслідок професійного захворювання на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, допомогу у розмірі 227 тис. грн профінансовано для сімей старшої медичної сестри з Івано-Франківської області і лікаря з медицини невідкладних станів з Тернопільської області.

Загалом ФСС профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування для родин 171 працівника.

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Розмір зазначеної одноразової допомоги від Фонду становить 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку.

"Після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФСС в оперативному режимі. Працівники Фонду знаходяться на зв’язку із усіма особами, що мають право на виплати, консультують та допомагають зібрати необхідні документи", - йдеться у повідомленні Фонду.

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Автор: Ірина Погоріла