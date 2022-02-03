Застрахованим особам за рік виплатили 83,5 млн гривень.

Фонд соціального страхування, який оплачує українцям період самоізоляції після контакту з хворим на коронавірусну хворобу (50% середнього доходу та 100% – для медичних працівників), поділився статистикою за рік.

Як повідомляє прес-служба фонду, упродовж 2021 року застраховані особи були на самоізоляції під медичним наглядом 443,5 тисячі профінансованих коштом ФССУ днів. У перший рік пандемії кількість днів самоізоляції, оплачених коштом фонду, сягала 465,7 тисячі.

Загалом, за підсумками минулого року, ФССУ профінансував проходження самоізоляції для 77,8 тисячі застрахованих осіб на суму 83,5 млн гривень.

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Найбільше працівників, які торік знаходились на самоізоляції через COVID-19, у Києві – понад 10,6 тисячі осіб, а також у Дніпропетровській області (5,9 тисячі), Донецькій області (5,5 тисячі) та у Запорізькій області (5 тисяч).

Допомога під час самоізоляції фінансується ФССУ на підставі електронного лікарняного, створеного із зазначенням причини непрацездатності "10 – Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2".

ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня, перші п’ять днів самоізоляції оплачуються роботодавцем. Для отримання виплати роботодавець працівника має оформити на підставі е-лікарняного заяву-розрахунок – саме від дати її подання залежить дата фінансування допомоги.

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