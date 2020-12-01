Ініціативна група від цих організацій протягом декількох місяців розробляла концепцію нового об'єднання і веде переговори з організаційних, стратегічних і юридичних питань.

На страховому ринку України відбудеться злиття страховиків в Об'єднану асоціацію страховиків на базі НАСУ.

Про це повідомляє Forinsurer.

Читайте такожВ Україні на період карантину відновили фінансування низькі виплат з Фонду соцстрахування: перелікЯк пише видання, компанії-члени Української федерації страхування( УФУ), Національної асоціації страховиків України (НАСУ), ряд членів Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) і ще кілька компаній вирішили увійти в Об'єднану асоціацію страховиків на базі НАСУ.

Ініціативна група від цих організацій протягом декількох місяців розробляла концепцію нового об'єднання і веде переговори з організаційних, стратегічних і юридичних питань.

Інтереси трьох асоціацій за погодженням законодавчих ініціатив і роботі з НБУ зараз представляє віце-президент ЛСОУ Олександр Залєтов.

НАСУ об'єднає платоспроможні страхові компанії України, які активно працюють на класичному ринку страхування і займають сьогодні левову частку ринку.

Метою діяльності об'єднаної асоціації страховиків стане розробка, затвердження та впровадження правил і стандартів діяльності на ринку страхових послуг.

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Автор: УНІАН