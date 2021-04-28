В Україні реалізують проект із впровадження електронних лікарняних листів.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що з впровадженням електронних лікарняних буде переглянуто підхід до видачі такого документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

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Він нагадав, що зараз в Україні реалізують проект із впровадження електронних лікарняних листів.

За його словами, зараз відпрацьовується система контролю видачі листа непрацездатності - який заклад видає, хто виписує, які підстави. Як пояснив Кучер, це робиться через те, що є заклади охорони здоров'я, які мають ліцензію на діяльність у сфері охорони здоров'я, і їх бізнес - продаж лікарняних листів.

"На сьогодні Міністерством охорони здоров'я відправлено на обробку центральних органів влади відповідний наказ про деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Ми чекаємо затвердження цього Порядку, і це стане останнім нормативним документом, який дозволяє в Україні запускати повністю, нормативно врегульовано роботу електронних листків непрацездатності", - зазначив Кучер.

За його словами, під час реалізації проекту виникла велика кількість питань, але їх вже на 90% вирішили. "Не тільки зміниться форма - з паперової на електронну. Буде повністю переглянуто підхід взагалі до видачі такого документа. І тут буде контроль і порядок. Ми рухаємося в цьому напрямку", - запевнив заступник міністра.

Що цьому передувало

Станом на 22 квітня 2021 року в Україні за рік на 15,9% зріс середній розмір лікарняного. Так, розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності від Фонду соціального страхування України (ФССУ) склав 365,26 гривні в розрахунку на день.

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Автор: Інна Андаліцька