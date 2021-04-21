ФССУ направив 885 млн грн на підвищені щомісячні страхові виплати потерпілим та їх родинам.

Фонд соціального страхування України 19 квітня завершив фінансування щомісячних страхових виплат за березень. Страхові виплати було профінансовано у збільшеному розмірі відповідно до проведеного з 01 березня перерахунку на 11%.

Про це повідомляє прес-служба ФССУ.

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Як повідомляється, на щомісячні виплати за березень ФССУ направив 885 млн гривень, зокрема для здійснення перерахунку додатково було направлено 86,7 млн грн.

У результаті проведеного перерахунку розмір щомісячних страхових виплат у середньому зріс на 430,2 гривні.

Підвищені виплати отримали 200 тисяч потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і профзахворювань, а також члени їх родин у разі смерті потерпілих.

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Автор: Катерина Лиманська