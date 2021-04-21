Фонд соціального страхування України 19 квітня завершив фінансування щомісячних страхових виплат за березень. Страхові виплати було профінансовано у збільшеному розмірі відповідно до проведеного з 01 березня перерахунку на 11%.
Про це повідомляє прес-служба ФССУ.
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Як повідомляється, на щомісячні виплати за березень ФССУ направив 885 млн гривень, зокрема для здійснення перерахунку додатково було направлено 86,7 млн грн.
У результаті проведеного перерахунку розмір щомісячних страхових виплат у середньому зріс на 430,2 гривні.
Підвищені виплати отримали 200 тисяч потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і профзахворювань, а також члени їх родин у разі смерті потерпілих.
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