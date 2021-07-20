Найбільший показник зростання на Хмельниччині – тут середньоденний розмір допомог за лікарняними зріс на 22,9 % та склав 339,2 грн.

В Україні за підсумками червня середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності склав 371,9 грн проти 328,3 грн за той же місяць минулого року. Зростання середньоденної суми допомоги склало 13,3%.

Як йдеться у повідомленні на сайті Фонду соціального страхування (ФСС), у розрізі регіонів середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності в червні сягав від 282,2 грн на Вінниччині і до 446,9 грн у Києві.

"Найбільший показник зростання у червні 2021 року відносно червня 2020-го на Хмельниччині – тут середньоденний розмір допомог за лікарняними зріс на 22,9 % та склав 339,2 грн проти 276 грн у минулому році", - йдеться у повідомленні ФСС.

У Фонді почснили, що збільшення розміру компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному пов’язано з ростом середньої заробітної плати.

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У зв’язку із пандемією видатки Фонду за лікарняними листками почали суттєво зростати з 2020 року. Зокрема, за підсумками червня 2021 року ФСС прийняв на фінансування листки непрацездатності на суму понад 1 млрд грн – це майже вдвічі більше, ніж у червні 2020 року (0,57 млрд грн).

У ФСС звернули увагу на те, що виплата допомог від Фонду прямо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку на виплату коштів працівнику. "Сума компенсації втраченого доходу за час хвороб, травм або догляду за хворим членом родини від Фонду соціального страхування України залежить від тривалості страхового стажу і середньої заробітної плати працівника", - підсумували у Фонді.

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Автор: Ірина Погоріла