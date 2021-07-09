Більшість роботодавців перейшли на електронний документообіг з Фондом соціального страхування (ФСС) – близько 80% заяв-розрахунків, на підставі яких фінансується матеріальне забезпечення, подаються до Фонду онлайн.
Про це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. У Фонді зазначили, що електронний документообіг дозволяє пришвидшити подання заяв-розрахунків і повідомлень про виплату коштів застрахованим особам, а в період карантину – обмежити контакти для протидії поширенню коронавірусу.
"Для подання до Фонду електронних документів із застосуванням електронного підпису/печатки страхувальники мають укласти відповідний договір – це можна зробити, звернувшись до відділень робочих органів виконавчої дирекції ФСС", - йдеться у повідомленні.
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У Фонді нагадали, що саме від дати отримання заяви-розрахунку залежить дата виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, зокрема, допомог по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах.
"У разі подання документа в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису, роздрукована заява-розрахунок разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначались окремі виплати та матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника", - зазначили у Фонді.
Подача заяв-розрахунків і повідомлень про виплату коштів в електронному вигляді
Можливість подання заяв-розрахунків і повідомлень про виплату коштів застрахованим особам в електронному вигляді була впроваджена 1 жовтня 2018 року відповідно до постанови правління Фонду від 19.07.2018 №12.
Контакти у розрізі регіонів: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968493
Примірний договір: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/970830
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