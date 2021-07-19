Фонд соціального страхування (ФСС) завершив фінансування щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх родин за червень.
Кошти перераховано в повному обсязі майже для 200 тис. осіб, йдеться у повідомленні на сайті ФСС. У Фонді уточнили, що виплати таких допомог здійснюються Фондом у наступному місяці за попередній.
"За оперативними даними для потерпілих внаслідок професійних захворювань або нещасних випадків на виробництві, зокрема у разі гострих профхвороб на COVID-19, з початку року було профінансовано близько 6 млрд грн щомісячних страхових виплат", - зазначили у ФСС.
Фонд соціального страхування здійснює страхування на випадок тимчасової або стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також смерті потерпілого. У кожному із зазначених випадків передбачено страхові виплати безпосередньо потерпілим або членам їх сімей.
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Зокрема, щомісячна страхова виплата призначається потерпілому у разі часткової або повної втрати працездатності та компенсує втрачений заробіток або його частину відповідно до визначеного МСЕК ступеня непрацездатності. Також страхову виплату щомісяця отримують члени родин потерпілих у разі їх смерті.
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