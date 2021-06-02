За це рішення проголосували 337 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроект №5415 про вдосконалення процедури страхових виплат медикам, які отримали інвалідність внаслідок COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 337 народних депутатів.

Законопроектом передбачено внесення змін до ст. 39 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Як йдеться у пояснювальній записці, ця норма визначає, що страхова виплата проводиться медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року, який Бюджетний кодекс визначає від 1 січня до 31 грудня.

Читайте такожПонад 2 тисячі українців пройшли реабілітацію за кошти ФСС, зокрема й після COVID-19При цьому до Фонду соціального страхування починають надходити документи від медичних працівників, які під час виконання професійних обов’язків захворіли на коронавірусну хворобу у 2020 році, однак групу інвалідності медико-соціальними експертними комісіями таким працівникам встановлено лише у 2021 році.

"Враховуючи це, Фонд не має правових підстав на проведення страхових виплат медичним працівникам, яким групу інвалідності встановлено поза межами календарного року", - йдеться у пояснювальній записці.

Відтак, проектом закону пропонується встановити, що держава забезпечує страхові виплати медпрацівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я у разі встановлення групи інвалідності внаслідок захворювання COVID-19 протягом одного року з дня захворювання.

Страховки медиків у зв'язку з коронавірусом

З 1 липня 2020 року в Україні діє закон прострахові виплати медикам або їхнім родинам, яким передбачено компенсацію від держави: якщо медичний працівник визнаний інвалідом внаслідок COVID-19 та якщо хвороба призвела до смерті.

За рішенням Кабміну, якщо медичному працівнику, який перехворів COVID-19, буде встановлена інвалідність першої групи, то він має отримати 840 тис. 800 грн, якщо друга група інвалідності – 735 тис. 700 грн, третя група – 630 тис. 600 грн.

У разі смерті медичного працівника, яка пов’язана з професійним захворюванням, родина загиблого медика має отримати 1 млн 575 тис. 500 грн.

13 квітня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що у випадку смерті медичного працівника процедура виплати його родині компенсації "більше-менш працює". За його даними, станом на 1 квітня такі страхові виплати отримали 83 родини на загальну суму 132 млн грн. При цьому він заявив, що медики, які перехворіли на COVID-19 та стали інвалідами, практично не отримують коштів від держави.

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Автор: Антоніна Доломанжи