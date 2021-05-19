Загалом ФСС профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду для родин 98 працівників закладів охорони здоров`я.

Фонд соціального страхування (ФСС) виплатив одноразові допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на загальну суму 454 тис. грн членам сімей двох працівників закладів охорони здоров’я, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зокрема допомогу у розмірі 227 тис. грн виплачено для сімей лаборанта з Тернопільської області, а також лікаря з медицини невідкладних станів з Рівненської області.

В повідомленні йдеться, що загалом ФСС профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування для родин 98 працівників закладів охорони здоров`я.

У Фонді звернули увагу, що після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФССУ в оперативному режимі. Працівники Фонду знаходяться на зв’язку із усіма особами, що мають право на виплати, консультують та допомагають зібрати необхідні документи.

Читайте такожВ Україні понад 200 тисяч потерпілих та їх родин отримали підвищені страхові виплати"Розмір зазначеної одноразової допомоги від Фонду становить 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку. З 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб планово збільшився з 2 197 грн до 2 270 грн, відповідно зросли пов’язані із ним страхові виплати", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла