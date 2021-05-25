Фонд соціального страхування України (ФССУ) спрямував 4 мільйони гривень на одноразові допомоги членам 18 сімей медиків, які померли від COVID-19.
Про це повідомляється на сайті Фонду.
Зокрема страхову виплату отримають близькі медиків з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Чернігівської та Запорізької областей, а також з міста Києва.
«Кошти надійдуть на рахунки сімей упродовж декількох банківських днів», – говориться у повідомленні.
Загалом Фонд профінансував надання одноразової допомоги родинам 116 медиків.
У ФССУ нагадали, що розмір зазначеної виплати становить 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку. З 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб планово збільшився з 2 197 гривень до 2 270 гривень, відповідно зросли пов’язані із ним страхові виплати.
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