Загалом Фонд профінансував разову допомогу родинам 116 медпрацівників.

Фонд соціального страхування України (ФССУ) спрямував 4 мільйони гривень на одноразові допомоги членам 18 сімей медиків, які померли від COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Зокрема страхову виплату отримають близькі медиків з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Чернігівської та Запорізької областей, а також з міста Києва.

«Кошти надійдуть на рахунки сімей упродовж декількох банківських днів», – говориться у повідомленні.

Загалом Фонд профінансував надання одноразової допомоги родинам 116 медиків.

У ФССУ нагадали, що розмір зазначеної виплати становить 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку. З 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб планово збільшився з 2 197 гривень до 2 270 гривень, відповідно зросли пов’язані із ним страхові виплати.

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Автор: Катерина Шварц