Загалом станом на сьогодні ФСС профінансовано державні допомоги для родин 105 медичних працівників.

Для родин 12 медичних працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування (ФСС) профінансував одноразові страхові виплати за рахунок коштів держбюджету на загальну суму 19,42 млн грн.

Читайте такожПонад 2 тисячі українців пройшли реабілітацію за кошти ФСС, зокрема й після COVID-19Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. Зокрема, страхову виплату у розмірі 1 млн 576 тис. 500 грн виплачено для сімей медичної сестри загальної практики – сімейної медицини з Запорізької області, медичної сестри, а також фельдшера медицини невідкладних станів з Київської області, лікаря загальної практики – сімейного лікаря з Кіровоградської області, медичної сестри процедурного кабінету з Тернопільської області, медичної сестри терапевтичного відділення з Черкаської області, лікаря-інфекціоніста дитячої поліклініки з Чернігівської області і лікаря-рентгенолога з Києва.

Страхову виплату у розмірі 1 млн 702 тис.500 грн профінансовано для сімей лікаря з медицини невідкладних станів з Рівненської області, сімейного лікаря з Закарпатської області, лікаря з ультразвукової діагностики з Івано-Франківської області та лікаря-анестезіолога з Одеської області.

У повідомленні йдеться, що загалом станом на сьогодні ФСС профінансовано державні допомоги для родин 105 медичних працівників.

"Після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФССУ в оперативному режимі. Працівники Фонду знаходяться на зв’язку із усіма особами, що мають право на виплати, консультують та допомагають зібрати необхідні документи", - зазначається в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла