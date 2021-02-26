Зимовий шторм Урі, який пройшов у південних штатах США, стане найбільшим за всю історію перестраховиків, потенційно перевищивши вартість урагану Харві в 2017 році.
Читайте такожЗбитки страховиків від коронавірусу перевищили $100 мільярдівШторм Урі приніс руйнівний лід на північний захід і сніг на середній захід і північний схід США. Техас зазнав найбільшої шкоди: мільйони людей залишилися без електрики, води і тепла.
Dallas Morning News повідомила, що страхова рада Техасу очікує сотні тисяч позовів, а шторм загрожує стати найдорожчою страховою катастрофою в штаті за всю історію спостережень.
Остаточну вартість збитків від шторму ще належить встановити, перш ніж вона скоротиться до рівня $19 млрд, як у випадку з ураганом Харві.
Moody's очікує, що застраховані збитки американських страховиків P&C складуть мільярди доларів, включаючи претензії від домовласників, комерційної нерухомості та автомобільних компаній.
Тим часом, Karen Clark & Company повідомила своїм клієнтам, що остаточні збитки галузі від цієї зимової бурі вже могли скласти $18 млрд, передає Форіншурер.
Брокер AON також прокоментував збиток від зимового шторму в США, заявивши, що загальні сукупні економічні витрати, як очікується, досягнуть мільярдів доларів. Очікувалося, що значна частина майнових втрат буде покрита страховкою.
Страховики готуються до хвилі позовів, пов'язаних з пошкодженням майна. Очікується, що автостраховики також повідомлять про високі рівні претензій через шторм і зимову негоду.
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