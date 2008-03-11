В 2008 р. на модернізацію БМ «Булат» виділять 52 млн. грн.

Харків. 11 березня. УНІАН. На модернізацію вітчизняного танка Т-64, який знаходиться на озброєнні української армії, в бойову машину «Булат» у 2008 році Україна планує виділити 52 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, указ про це підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Документ опублікований на сайті глави держави.

Фінансування проекту модернізації, який здійснює Держпідприємство «Завод ім. Малишева», проходитиме в рамках забезпечення виконання у 2008 р. заходів Державної програми розвитку Збройних сил України на 2006-2011 роки та програм розвитку озброєння і військової техніки.

Довідка УНІАН. Завод ім. Малишева приступив до процесу модернізації Т-64 на замовлення Міністерства оборони України в 2004 році. Після модернізації танк отримує найменування БМ «Булат». Програма модернізації розроблена Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім.Малишева». В реалізації проекту беруть участь підприємства концерну «Бронетехніка України».

Т-64 був розроблений в 60-ті роки ХКБМ і виготовлявся на базі ДП «Завод ім.Малишева». Після модернізації танк БМ «Булат» за своїми основними характеристиками не поступається сучасним бойовим танкам, а за деякими – перевищує їх.

З початку реалізації проекту завод ім.Малишева передав у діючі частини Збройних сил України 36 одиниць БМ «Булат».